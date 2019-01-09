Нефть «захлестнула новая волна» роста

Москва, , 16:01 — REGNUM Нефть после стремительного нисходящего прошлогоднего ралли, оттолкнувшись от локального минимума, продолжает свою бычью коррекцию на фоне выхода отрицательной статистики данных по запасам коммерческой нефти в США, и прогнозируемого в дальнейшем сокращения коммерческих запасов сырой нефти, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий экономист компании «ФинИст» Денис Лисицын.

Также не маловажную роль играют ожидания по сокращению добычи нефти странами ОПЕК+. Как и прогнозировалось ранее, нефть марки WTI достигла уровня 50 долларов за баррель, а Brent протестировала уровень 60 долларов за баррель.

«Затем возможен рост нефтяных котировок в область 55 долларов по WTI и 65 долларов по марке Brent. После чего, вероятно, можно будет увидеть снижение нефтяных котировок с перспективой до 40 долларов за баррель марки WTI и 50 долларов марки Brent», — считает эксперт.

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