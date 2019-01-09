Среда, 9 Января 2019 года
16:22:41 МСК

Нефть «захлестнула новая волна» роста

Экономика

Котировки марки Brent могут подняться к отметке $65

Москва, 9 января 2019, 16:01 — REGNUM  Нефть после стремительного нисходящего прошлогоднего ралли, оттолкнувшись от локального минимума, продолжает свою бычью коррекцию на фоне выхода отрицательной статистики данных по запасам коммерческой нефти в США, и прогнозируемого в дальнейшем сокращения коммерческих запасов сырой нефти, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий экономист компании «ФинИст» Денис Лисицын.

Также не маловажную роль играют ожидания по сокращению добычи нефти странами ОПЕК+. Как и прогнозировалось ранее, нефть марки WTI достигла уровня 50 долларов за баррель, а Brent протестировала уровень 60 долларов за баррель.

«Затем возможен рост нефтяных котировок в область 55 долларов по WTI и 65 долларов по марке Brent. После чего, вероятно, можно будет увидеть снижение нефтяных котировок с перспективой до 40 долларов за баррель марки WTI и 50 долларов марки Brent», — считает эксперт.

Читайте также: Оптимизм нефти в январе придадут переговоры КНР и США

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Динамика цен на нефть и нефтепродукты
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить