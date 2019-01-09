Курс рубля может оказаться на уровне 50 – 55: эксперт

Москва, , 15:55 — REGNUM В контексте возвращения на внутренний валютный рынок Минстерства финансов РФ, которое совместно с ЦБ РФ, будут уже в январе приступать к выполнению бюджетного правила и скупать валюту с валютного рынка РФ в целях наполнения «государственных копилок», говорить о устойчивом росте курса российской национальной валюты по отношению к американскому доллару США, которое произошло в начале 2019 года, и порадовало всех в первые дни торгов, можно списать на отсутствие настоящих игроков и низкую ликвидность российского валютного рынка, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра» Роман Блинов.

Конечно очень приятно, что курс российского рубля на текущий момент не находится на уровне в 80 рублей за один американский доллар США, а утренние торги сегодня, 9 января, начались от уровней в 66,60 — 67,00 руб. доллар США. Но тут есть ряд объяснений, которые могут и перестать быть причинами для роста курса российской национальной валюты.

«Пока же падение спроса на американский доллар США на международном валютном рынке и рост курса чёрного золота, в совокупности с «биржевым ралли» на американском фондовом рынке стали опорой для российского рубля, а вот на какой именно период времени, вопрос крайне открытый», — полагает эксперт.

Пока не ожидается существенного укрепления курса российского рубля, даже несмотря на явные «информационные вбросы» о возможном ослаблении или полной отмене санкций в отношении России со стороны США. Так что завтра курс российского рубля может оказаться на уровне в 50 — 55 руб. за доллар США, хотя такой вариант как минимум не удивил, а был бы вполне правильным движением, но секторальные санкции есть, и снять их с РФ пока никто не собирается.

«А вот если в сенате США снова вспомнят о «деле Скрипалей» и прочей санкционной повестке дня, то тут уже будет не до радости, а возможно уже и все эти и будущие санкции на год вперёд уже заложены в ценах. Поэтому до конца текущей недели можно будет еще порадоваться росту курса рубля до уровней в 65,00 — 64,85 руб. за один американский доллар США», — считает Блинов.

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