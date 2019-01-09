Группа «Русагро» отправила первую партию кукурузы в Китай

Москва, , 15:55 — REGNUM Российская группа компаний «Русагро» впервые вышла на рынок Китая, отправив в конце прошлого года первую судовую партию кукурузы, сообщает 9 января пресс-служба предприятия.

Объём партии, отгруженный в порт Циндао, составил 5 тыс. тонн кукурузы, а всего за прошлый год компания экспортировала в страны Восточной Азии 99 тыс. тонн кукурузы (94 тыс. тонн — в Японию).

Отмечается, что Китай, являясь крупнейшим импортером сельскохозяйственной продукции в мире — ежегодно в Поднебесную поставляется 120 млн тонн — практически не закупает российскую кукурузу. В российской компании рассчитывают, что с учетом изменений традиционных потоков Китай может стать значимым экспортным направлением для российской сельскохозяйственной продукции.

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