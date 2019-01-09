ЦБ РФ существенно понизил курс доллара США и евро

Москва, , 15:42 — REGNUM Банк России принял решение о существенном снижении курсов евро и доллара США по отношению к рублю. Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Сообщается, что с 10 января официальный курс евро снизился на 2,55 рубля и составил 76,9066 рубля, курс американского доллара составляет 67,0795 рубля (-2,39 рубля). Кроме того, на 2,46 рубля снижена стоимость бивалютной корзины. С 10 января ее стоимость составляет 71,5017 рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что российский рубль успел отыграть за пару торговых дней января львиную долю своих декабрьских потерь. В том числе рост российской национальной валюты связан с подорожанием на мировых рынках барреля нефти, отмечают эксперты.

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