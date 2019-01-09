Среда, 9 Января 2019 года
16:04:01 МСК

ЦБ РФ существенно понизил курс доллара США и евро

Экономика

С 10 января официальный курс евро составляет 76,9066 рубля, курс американского доллара — 67,0795 рубля

Москва, 9 января 2019, 15:42 — REGNUM  Банк России принял решение о существенном снижении курсов евро и доллара США по отношению к рублю. Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Сообщается, что с 10 января официальный курс евро снизился на 2,55 рубля и составил 76,9066 рубля, курс американского доллара составляет 67,0795 рубля (-2,39 рубля). Кроме того, на 2,46 рубля снижена стоимость бивалютной корзины. С 10 января ее стоимость составляет 71,5017 рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что российский рубль успел отыграть за пару торговых дней января львиную долю своих декабрьских потерь. В том числе рост российской национальной валюты связан с подорожанием на мировых рынках барреля нефти, отмечают эксперты.

Читайте также: Вероятность продолжения укрепления рубля есть — эксперт

Читайте ранее в этом сюжете: Начало года стало удачным для рубля

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Курсы валют
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить