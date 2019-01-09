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В 2018 году налоговые поступления в Нацфонд Казахстана выросли на 60%

Экономика

Инвестиционный доход от управления фондом составил $4,82 млрд

Астана, 9 января 2019, 15:37 — REGNUM  В 2018 году объем прямых налоговых поступлений в Национальный фонд Казахстана составил 3,2 трлн тенге ($8,5 млрд), что на 59,9% больше, чем годом ранее, сообщили 9 января в ассоциации финансистов Казахстана.

По итогам трех кварталов 2018 года инвестиционный доход от управления фондом составил 1,81 трлн тенге ($4,82 млрд). Поступления от корпоративного подоходного налога составили 594,8 млрд тенге ($1,58 млрд).

Доля Казахстана при разделе продукции выросла с 523,3 млрд тенге ($1,4 млрд) до 809,2 млрд тенге ($2,15 млрд). Почти половина всех поступлений приходится на Атыраускую область.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 декабря 2018 года средства Национального фонда Казахстана составили 25,1 трлн тенге ($67,6 млрд по курсу на 19 декабря), что на 15,8% больше, чем годом ранее.

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Экономика Казахстана
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