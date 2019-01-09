Темпы роста ВВП России снизит «кризис планетарного масштаба»

Москва, , 15:31 — REGNUM Россия глубоко интегрирована и в мировую экономику, и в мировую торговлю, и именно поэтому влияние общемировых тенденций на динамику расширения отечественной экономики самое неродственное. А тенденции, по крайней мере на сегодняшний день, выглядят несколько настораживающе, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

Во-первых, появились первые, пусть пока еще и очень условные, признаки того, что экономика планеты может войти в новый цикл рецессии. Ни для кого не секрет, что экономические кризисы цикличны и средний период между кризисами составляет 10−14 лет. Да и помимо того, что мы как раз находимся в финале очередного цикла роста, существует еще ряд признаков, свидетельствующих о том, что во второй половине 2019 года может начать разворачиваться новый виток мирового экономического кризиса.

«Во-вторых, по итогам 2018 года было отмечено существенное ухудшение ситуации в мировой торговле, вызванное в первую очередь политикой администрации президента США Дональда Трампа, а также стремлением многих государств несколько обособить свои экономики от влияния дешевого экспорта со стороны многих динамично развивающихся стран. Введение Вашингтоном повышенных пошлин на ряд товаров, импортируемых в Америку из Китая, стран ЕС и иных государств, привело к тому, что темпы развития мировой торговли заметно снизились, а национальные экономики большинства стран, включая и сами США, оказались под давлением из-за введенных ограничений», — пояснил эксперт.

Третьим существенным фактором является общая перегретость сырьевых и финансовых рынков, завышенных цен на акции, структурных напряжений в экономиках ряда ведущих государств. Ни для кого не секрет, что фондовые рынки многих развитых государств существенно перекуплены, что может привести к соответствующей коррекции.

«Существует в России еще и ряд внутренних проблем, связанных как с влиянием западных санкций, так и накопившимися внешнеполитическими и внутриэкономическими проблемами в стране. Рост НДС, и налоговой нагрузки на бизнес в целом, увеличение целого ряда акцизов, отток капитала из страны, снижение объема инвестиций, устаревание производственной базы и оборудования, накопившиеся проблемы на рынке труда — все это в итоге может привести к тому, что Россия покажет темпы расширения национальной экономики в 2019 году в среднем вдвое ниже общемировых», — считает Коренев.

В случае же начала экономического кризиса планетарного масштаба, а риски такого варианта развития событий хоть и не велики, но тем не менее существуют и обязательно должны учитываться, итоговые темпы роста ВВП России могут оказаться даже несколько хуже, чем в прогнозах Всемирного банка. Заметно влияет на отечественную экономику и динамика цен на энергоносители, которые последнее время существенно упали. Впрочем, для России планка в 67 долларов за баррель, озвученная в своих прогнозах Всемирным банком, вполне приемлема, так как позволяет сводить бюджет без особых проблем.

«А вот понижение стоимости черного золота ниже уровня в 60 долларов за баррель уже может спровоцировать появление определенных сложностей, снизив валютные поступления в бюджет страны от экспорта углеводородов и уменьшив приток средств в резервный фонд, пополняемый в рамках бюджетного правила. Цена же ниже 55 долларов за баррель и вовсе грозит фактическими неприятностями для экономики. Однако такой сценарий на сегодняшний день представляется не слишком вероятным», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в январском докладе Всемирного банка говорится, что в мире замедлились темпы роста развивающихся стран и стран с формирующейся рыночной экономикой, на 2019 год прогноз для них составляет 4,2%.

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