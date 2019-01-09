На Украине зафиксировали обрушение доходности госкомпаний

Киев, , 15:29 — REGNUM За первое полугодие 2018 года чистая прибыль ста наиболее крупных украинских госкомпаний обрушилась на 41,9% по отношению к аналогичному периоду 2017 года. Об этом свидетельствуют опубликованные данные министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) Украины.

В ведомстве отметили, что по итогам первых шести месяцев 2018 года 100 крупнейших украинских госкомпаний в целом получили чистую прибыль в размере 21,5 млрд гривен (около $768 млн).

Отмечается, что такое падение прибыли во многом связано с уменьшением объемов чистой прибыли украинского «Нафтогаза».

"Основным фактором, повлиявшим на снижение финансового результата, стало уменьшение объемов чистой прибыли ОАО «НАК «Нафтогаз Украины», — говорится в сообщении.

Также в ведомстве отметили, что из более чем 3,3 тыс. государственных предприятий на Украине работают только 1594.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Нацбанк Украины уведомил, что международные резервы Украины по итогам 2018 года увеличились на 10,6% — до $20,8 млрд. По предварительным данным, объем резервов достиг пятилетнего максимума.

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