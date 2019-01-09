Сеул, , 16:17 — REGNUM В Южной Корее увеличат гарантийный срок смартфонов внутри страны с одного года до двух лет, сообщает YTN.

Представители комиссии по справедливой торговле Республики Корея сообщили, что планируют внести поправки в стандарт разрешения потребительских споров / разрешения споров и удовлетворение исков потребителей.

Однако такие компании как LG и Samsung сообщили, что не будут изменять гарантийный срок, который будет равен одному году в соответствии с существующим стандартом. Однако в некоторых странах на продукцию данных брендов действует гарантия 2 года, что вызывает спорные вопросы.

Комиссии по справедливой торговле Республики Корея сохранила гарантию на один год на аккумуляторы с коротким сроком службы.

Поскольку стандарт разрешения потребительских споров является рекомендацией, а не принуждением, не ясно продлят ли гарантийный срок до двух лет зарубежные производители телефонов, включая производителей iPhone.

Кроме того срок гарантийного обслуживания также увеличат на материнские платы для компьютеров.