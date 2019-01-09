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Молодежная безработица в Италии за год снизилась на 1,5%

Экономика

Общий уровень безработицы снизился на 0,5%

Молодежная безработица в Италии за год снизилась на 1,5%
Ed Yourdon
Молодежь в Италии

Рим, 9 января 2019, 15:10 — REGNUM  Уровень зарегистрированной безработицы в Италии по данным за ноябрь 2018 года составил 10,5%, сообщили в национальной службе статистики Istat в среду, 9 января.

В сравнении с данными за октябрь 2018 года показатель снизился на 0,1%, в сравнении с данными годичной давности — на 0,5%.

Безработных в Италии — 2 миллиона 735 тысяч человек. При этом 34,3% граждан, по официальным данным, пребывают в «бездействии», то есть не работают и не ищут работу. Занятыми являются около 55% трудоспособного населения.

Уровень незанятости молодежи в возрастной категории от 15 до 24 лет в свою очередь составил 31,6% — именно столько молодых граждан страны не учатся и не работают.

В сравнении с данными за октябрь 2018 года показатель снизился на 0,6%, в сравнении с данными годичной давности — на 1,5%.

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Экономика Италии
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