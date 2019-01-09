Транзит нефтепродуктов по железным дорогам Украины упал в 3,5 раза — СМИ

Киев, , 15:09 — REGNUM В 2018 году объёмы транзита нефтепродуктов по железным дорогам Украины сократились в 3,5 раза по сравнению с показателями 2017 года, сообщил 9 января ресурс Enkorr со ссылкой на данные консалтинговой группы «А-95».

Если в 2017 году через Украину перевозили 518 тыс. тонн нефтепродуктов, то в 2018 году — 145,7 тыс. тонн. Столь резкое сокращение произошло из-за прекращения транзита белорусского мазута через территорию Украины и её порты.

В 2017 году через Украину перевезли 428 тыс. тонн белорусского мазута, а в 2018 году — 8,9 тыс. тонн.

Весь белорусский мазут и авиационный керосин, которые транспортировались через Украину, шли исключительно в Молдавию.

Напомним, 26 декабря 2018 года в эфире одного из украинских телеканалов бывший председатель службы внешней разведки Украины Николай Маломуж признал, что Украина на 40% зависима от дизельного топлива, поставляемого из Белоруссии, ещё 40% солярки поставляет Россия.

Отметим, всё это топливо производится из российской нефти.

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