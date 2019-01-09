За год количество сделок купли-продажи жилья в Казахстане выросло на 10,4%

Астана, , 14:55 — REGNUM В 2018 году количество сделок купли-продажи жилья в Казахстане составило 264 515, что на 10,4% больше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщили 9 января в министерстве национальной экономики республики.

В Мангистауской области за год количество сделок выросло на 32,4%, в Актюбинской области — на 23,2%, в Алма-Ате — на 12,2%.

В декабре 2018 года количество сделок в стране выросло на 7,4% по сравнению с декабрем 2017 года и составило 21 725.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 11 месяцев 2018 года в Казахстане было заключено 242 790 сделок купли-продажи недвижимости, что на 10,4% больше, чем в январе—ноябре 2017 года.

Читайте ранее в этом сюжете: За год в Казахстане количество сделок купли-продажи жилья выросло на 10%