Импорт угля из России в Польшу в 2018 году достиг рекордных значений

Варшава, , 14:44 — REGNUM За десять месяцев 2018 года в Польшу из-за рубежа было поставлено 15,73 млн тонн угля. 11,18 млн тонн из них прибыли из России. Это абсолютный рекорд, сообщает польское издание Dziennik Gazeta Prawna.

При этом отмечается, что покрыть имеющийся спрос отечественные компании уже не в состоянии. По данным издания, импорт угля в 2018 году составил 18−19 млн тонн, 70% из которых поступило из России.

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«Уже не только теплоснабжение, но также энергетика вынуждена использовать уголь из России», — следует из документов, оказавшихся в распоряжении DGP.

Главный польский производитель угля для электростанций — Польская горнодобывающая группа, несмотря на докапитализацию, которая превысила 3 млрд злотых ($0,8 млрд), энергетический сектор страны не может рассчитывать на то, что весь спрос будет покрыт за счёт внутренних ресурсов. В 2018 году, по неофициальным данным, компания добыла в общей сложности 27 млн тонн угля.

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Отметается, что польские угольные компании, несмотря на инвестиции, не могут увеличить добычу с такой скоростью, чтобы покрыть национальные потребности в этом виде топлива.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак заявлял, что в 2018 году экспорт российского угля может превысить 200 млн тонн, половина из которых в западном направлении и ещё порядка 100 млн тонн — в восточном направлении. По словам министра, на середину 2018 года доля России на рынке Европы составляла порядка 40%.

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