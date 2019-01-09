Серьёзная негативная тенденция: о прогнозе Всемирного банка

Москва, , 14:42 — REGNUM Прогноз Всемирного банка относительно темпов роста российской и всей мировой экономики выглядит даже очень оптимистично. Учитывая, что последние макроэкономические показатели из Еврозоны и Китая вообще имеют рецессионный оттенок, Всемирный банк, слегка понижая прогнозы, старался выглядеть солидно и консервативно. Хотя прогноз 2.9% для мировой экономики в 2019 году сейчас уже вызывает большие сомнения, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик «Телетрейд Групп» Олег Богданов.

«Стоит заметить, что ничто не помешает Всемирному банку через месяц еще раз пересмотреть свои прогнозы. Общее замедление мировой экономике уже очевидно и главный вопрос — это темпы замедления, перерастет ли замедление в рецессию. Особое беспокойство у инвесторов вызывает ситуация в Еврозоне и Китае. Многие опережающие индикаторы уже вошли в зону спада, в частности индексы PMI», — отметил эксперт.

Статистика по заказами и промпроизводству говорит о серьезной негативной тенденции. Пока относительно стабильно выглядят США, однако и там есть признаки спада, особенно в секторе недвижимости, который очень чувствителен к росту процентных ставок. На данный момент ФРС США настроен на дальнейшее повышение ставки рефинансирования, что однозначно будет негативно влиять на развивающиеся рынки.

«В этой ситуации главный вопрос для российских властей — смогут ли они сыграть на опережение глобальной рецессии, смогут ли они стабилизировать ситуацию с доходами, предложить дополнительные стимулирующие меры для промышленности и т.д. Пока основным инструментом для властей остается плавающий рубль. При ухудшении внешней конъюнктуры рубль девальвируется и тем самым поддерживает российских экспортеров, но в этом случае падают доходы населения. Очевидно, что запас прочности у населения не беспределен», — высказал свое мнение Богданов.

Как сообщало ИА REGNUM, в январском докладе Всемирного банка говорится, что в мире замедлились темпы роста развивающихся стран и стран с формирующейся рыночной экономикой, на 2019 год прогноз для них составляет 4,2%.

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