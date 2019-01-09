Волгоградский комбинат «Красный Октябрь» получил госзаказы на 2 млрд рублей

Волгоград, , 14:44 — REGNUM Волгоградский металлургический комбинат «Красный Октябрь» получил оборонные заказы на сумму в 2 млрд рублей. Об этом 8 января журналистам сообщил заместитель губернатора Волгоградской области Роман Беков. Сейчас администрация области, руководство предприятия и Минпромторг РФ ведут работу по дальнейшему формированию портфеля заказов на 2019 год. В частности, ведутся переговоры с заводами «АвтоВАЗ», «ГАЗ» и «ВАЗ».

"Ведется активная работа с предприятиями российского автопрома и другими заводами, которые в прошлые годы активно размещали свои заказы на «Красном Октябре». По нашей оценке, завод способен в настоящее время выпускать около 5 тыс. тонн готовой продукции в месяц. К сожалению, за последние годы объем упал до 1 тыс. тонн», — заявил Роман Беков (цитата — «Волгоградская правда»).

ИА REGNUM напоминает, что в ноябре 2018 года комбинат, который является одним из крупнейших производителей стали специальных марок, был признан банкротом по иску Федеральной налоговой службы. Текущая задолженность на тот момент составляла 130 млн рублей. После этого в регионе приступили к разработке плана по спасению завода. В частности, губернатор Андрей Бочаров заручился поддержкой главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова.

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