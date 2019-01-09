«Почта России» начала взимать пошлины за покупки в интернет-магазинах

Москва, , 14:28 — REGNUM «Почта России» начала удалённо взимать пошлины на товары, приобретённые гражданами РФ в зарубежных онлайн-магазинах. Соответствующий пилотный проект стартовал сегодня, 9 января. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу ФГУПа.

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Потребитель будет оплачивать пошлину при оформлении заказа на сайте интернет-магазина. Техническое решение для этого ФГУП разработало совместно с ФТС — процесс оплаты будет идентичен оплате покупки банковской картой в интернете. На каких ритейлеров будет распространяться проект, пока не уточняется.

Первоначально проект планировалось запустить в ноябре 2018 года, но необходимый для этого приказ Минфина РФ был опубликован только 28 декабря. Пока единственным уполномоченным оператором является «Почта России», однако, как утверждают в ведомстве, этот статус могут получить и другие компании.

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Как сообщало ИА REGNUM, С 1 января 2019 года в России порог беспошлинного ввоза покупок из зарубежных интернет-магазинов был снижен с €1000 до €500.

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