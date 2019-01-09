Египет представил новую стратегию развития туризма

Москва, , 14:17 — REGNUM Министерство туризма Египта разработало и представило концепцию развития туризма в стране. По словам министра туризма АРЕ Рании Машат, туризм будет развиваться по пяти направлениям, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Первое направление — административная и кадровая реформа. Второе — ребрендинг Египта как туристического направления (будет развиваться культурно-познавательный, экскурсионный, природный и активный туризм).

Третье направление — выход на новые рынки. Акцент делается на туристов из Азии, Восточной Европы, с Украины, из Китая и Индии. Четвертое — запуск фонда прямых инвестиций. Пятое — модернизация законодательной базы туристической отрасли.

Примечательно, что новая стратегия развития туризма в Египте не включает в себя развитие туристической и транспортной инфраструктуры, а также никаким образом не касается усиления безопасности пребывания в АРЕ туристов из разных стран.

По мнению экспертов, пункт про безопасность пропущен вполне намеренно, так как Египет позиционирует себя как «безусловно безопасное» туристическое направление.

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Как сообщало ИА REGNUM, в декабря 2018 года российские специалисты проверили аэропорты Хургады и Шарм-эль-Шейхе на безопасность. Открытие чартерных рейсов из России в Египет может произойти в середине — конце марта 2019 года.

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