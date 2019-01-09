Турция в декабре возобновила закупки иранской нефти

Лондон, , 14:06 — REGNUM После месячного перерыва в ноябре Турция вновь начала закупать сырую иранскую нефть. Об этом со ссылкой на данные источников в торговле и судоходстве сообщает Reuters.

По информации агентства, после нулевого показателя импорта иранской нефти в ноябре в декабре Турция получала около 54 тыс. баррелей в сутки, поставки осуществлялись с двух танкеров. Также сообщается, что до введения властями США антииранских санкций Иран поставлял турецким партнерам до 200 тыс. баррелей нефти в сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря стало известно, что в ноябре 2018 года добыча нефти в Иране достигла минимума с января 2016 года, опустившись до 3,01 млн баррелей в сутки.

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