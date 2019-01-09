Госдуме предлагают отвязать акции и уставный капитал от размера МРОТ

Москва, , 14:05 — REGNUM Законопроект об отмене связи стоимости акций народных предприятий от минимального размера оплаты труда (МРОТ) правительство внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 9 января.

По действующим сегодня нормам, номинальная стоимость одной акции народного предприятия не может составлять более 20% от размера МРОТ. При этом минимальный уставный капитал такого предприятия также должен быть связан с размером МРОТ и не должен составлять менее 1000-кратного размера МРОТ, установленного законом на дату регистрации предприятия.

Правительство же предлагает поменять эти нормы и прописать, что стоимость акции и размер уставного капитала не будут зависеть от минимальной зарплаты. По предложению правительства, стоимость акции и размер уставного капитала должны определяться в рублях и составят не более 20 рублей и не менее 100 тысяч рублей соответственно.

«При этом по решению общего собрания акционеров народного предприятия номинальная стоимость одной акции может быть равна установленному размеру или менее его, то есть фактическая стоимость не изменяется», — отмечают в правительстве.