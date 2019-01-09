Ростех в 2018 году поставил 31 вертолёт для санавиации

Москва, , 14:02 — REGNUM Холдинг «Вертолеты России» передал в 2018 году Государственной транспортной лизинговой компании 31 вертолёт в медицинском исполнении, сообщает 9 января пресс-служба госкорпорации «Ростех».

Заказчику переданы 12 вертолётов «Ансат» и 6 Ми-8МТВ-1, выпущенных на Казанском вертолетном заводе, а также 13 вертолётов Ми-8АМТ Улан-Удэнского авиационного завода.

«На конец 2018 года в программе развития санитарной авиации задействовано 60 вертолетов, спасающих жизни в 34 регионах нашей страны», — сообщил генеральный директор «Вертолетов России» Андрей Богинский.

По его словам проект по развитию санавиации в России доказал свою эффективность: на ранее поставленных вертолётах осуществлено более шести тысяч вылетов, перевезено более восьми тысяч пациентов, из которых свыше полутора тысяч — дети.

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