Российские железные дороги перевезли в 2018 году более миллиарда пассажиров

Москва, , 13:42 — REGNUM Объём пассажироперевозок на инфраструктуре ОАО «РЖД» в 2018 году по оперативным данным достиг 1 млрд 155 млн пассажиров, что на 3,4% выше показателя прошлого года, сообщает 9 января пресс-служба предприятия.

В общем объёме на поездах дальнего следования перевезено 110 млн пассажиров (рост составил 7,9% к уровню 2017 года), в пригородном сообщении — 1 млрд 45 млн пассажиров (+2,9%).

Отмечается также что в 2018 году по поездами Московского центрального кольца воспользовались 129,5 млн пассажиров. В компании напомнили, что 7 декабря 2018 года был установлен очередной рекорд пассижироперевозок на МЦК со дня его открытия в 2016 году — 501 767 человек.

Читайте также: Погрузка на сети РЖД в 2018 году превысила 1,2 млрд тонн