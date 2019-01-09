За пять лет в Астане планируют построить 37 школ

Астана, , 13:33 — REGNUM В связи с ростом численности учащихся до 2023 года в Астане планируют построить 37 школ и 10 пристроек, заявил аким (мэр) Астаны Бахыт Султанов на расширенном аппаратном совещании, сообщает 9 января издание Informburo.

Планируется, что численность детей школьного возраста за пять лет возрастет на 124 тыс. человек. Глава города добавил, что в рамках комплексного плана по компактной застройке Астаны планируется построить 25 новых детских садов и 15 объектов здравоохранения.

Комплексный план учитывает рост уровня автомобилизации на 8−9% в год, что требует развития транспортной инфраструктуры. До 2023 года планируется построить 121 км автодорог, две транспортные развязки и другие объекты.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 января в Астане состоялось расширенное аппаратное совещание по вопросам развития города. В рамках вышеуказанного комплексного плана развития планируется выделить $1,5 трлн тенге ($4 млрд).

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