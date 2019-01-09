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В Карачаево-Черкесии «возродили к жизни» 95 домов

Экономика

В 2018 году в республике выросли объемы капитального ремонта многоквартирных домов

Черкесск, 9 января 2019, 13:25 — REGNUM  В Карачаево-Черкесии в 2018 году выполнен капитальный ремонт в 95 многоквартирных домах. Это на 12 домов больше, чем годом ранее, сообщили ИА REGNUM 9 января в пресс-службе главы и правительства региона.

За счет собственников жилья были отремонтированы всего 14 домов. Основной объем работ был произведен за счет Фонда капитального ремонта многоквартирных домов — 81 дом. В них были обновлены кровля, отремонтированы инженерные сети, фасады. В ряде домов установили приборы учета, провели энергетическое обследование, а также поменяли девять лифтов.

Капремонтом были охвачены дома, расположенные в городах Черкесск и Карачаевск, а также в четырех районах республики — Зеленчукском, Урупском, Прикубанском и Усть-Джегутинском.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году власти Карачаево-Черкесии заявляли о планах на ремонт 79 многоквартирных домов. А в 2016 году было отремонтировано 67 домов.

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Капитальный ремонт жилья
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