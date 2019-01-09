На компактную застройку Астаны планируется выделить $4 млрд

Астана, , 13:19 — REGNUM В рамках комплексного плана по компактной застройке Астаны на 2019−2023 годы планируется выделить 1,5 трлн тенге ($4 млрд), заявил аким (мэр) города Бахыт Султанов на расширенном аппаратном совещании, сообщает 9 января издание Informburo.

Глава города считает, что реализация комплексного плана принесет в бюджет республики 7 трлн тенге ($18,6 млрд) и привлечет 6 трлн тенге ($16 млрд) частных инвестиций.

План по компактной застройке предусматривает развитие инфраструктуры, газификацию города, проведение инженерных сетей и решение проблем ливневой канализации.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в экономику Астаны привлечены инвестиции на сумму 1 трлн тенге ($2,66 млрд). Доля частных инвестиций составила 90%.

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