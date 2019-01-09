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На компактную застройку Астаны планируется выделить $4 млрд

Экономика

План включает в себя развитие инфраструктуры города

Астана, 9 января 2019, 13:19 — REGNUM  В рамках комплексного плана по компактной застройке Астаны на 2019−2023 годы планируется выделить 1,5 трлн тенге ($4 млрд), заявил аким (мэр) города Бахыт Султанов на расширенном аппаратном совещании, сообщает 9 января издание Informburo.

Глава города считает, что реализация комплексного плана принесет в бюджет республики 7 трлн тенге ($18,6 млрд) и привлечет 6 трлн тенге ($16 млрд) частных инвестиций.

План по компактной застройке предусматривает развитие инфраструктуры, газификацию города, проведение инженерных сетей и решение проблем ливневой канализации.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в экономику Астаны привлечены инвестиции на сумму 1 трлн тенге ($2,66 млрд). Доля частных инвестиций составила 90%.

Читайте ранее в этом сюжете: В 2018 году инвестиции в экономику Астаны превысили $2,6 млрд

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Экономика Казахстана
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