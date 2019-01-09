В Прикамье подсчитали стоимость новогоднего стола

Пермь, , 13:13 — REGNUM В Пермском крае стоимость условного праздничного набора продуктов питания для новогоднего стола на семью из четырёх человек (по ценам декабря 2018 года) составила чуть более 6145 рублей. Такую информацию опубликовал 9 января Пермьстат.

По данным службы статистики, в 2017/2018 году стоимость такого продуктового набора составляла 6056 рублей. За 12 месяцев новогодний стол подорожал на 1,5%.

Салат «Оливье», без которого редко какой Новый год обходится, вырос в цене почти на 9% и стоит 322,47 рубля. Неизменной осталась стоимость салата «Сельдь под «шубой» — 145,15 рубля.

Из включённого в праздничный продуктовых набор продовольствия подешевели сырокопченая колбаса (на 2,2%), икра лососевых рыб (4,6%), конфет шоколадных (0,9%), лимонов (7,7%), яблок (10,2%), фруктовых соков (6,2%), свежих помидоров (7,5%), картофеля (14,4%), газированные напитки (5,5%).

Отмечен рост цен на такие продукты, как мясокочённости (4,8%), рыбные консервы (2,3%), рыбные деликатесы (0,4%), куры (24,8%), бескостную говядину (4,7%), сливочное масло (2,8%), сыр (6,2%), хлеб (примерно на 5,5%), апельсины (16,2%), свежие огурцы (4,1%), торты (3,1%), чай (0,5%), консервированные огурцы (10,8%).

Из алкогольных напитков подорожали водка (1,5%), отечественное игристое вино (3,3%), подешевел коньяк российского производства (2%).