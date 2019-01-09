Обещанную в РФ индексацию зарплат бюджетников никто не заметит?

Москва, , 13:51 — REGNUM Из-за того что в РФ занижается статистика инфляции, индексация зарплат бюджетников, которую пообещал министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, пройдёт незамеченной, полагает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 9 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова министра о предстоящей индексации зарплат бюджетников на 4,3%.

«4,3% — это то, чего никто не ощутит в реальной жизни, — сказал Делягин. — Повышение в размере инфляции — вполне разумная и правильная вещь, за исключением двух мелких деталей. Во-первых, сама инфляция бесстыдно занижается. Нам рассказывают, что инфляция составит 4,3%. Это неправда. Соответственно, индексация будет недостаточной. Во-вторых, она будет касаться совершенно нищенских зарплат, потому что бюджетники получают очень мало. Высказывание Топилина, вероятно, было неформальным ответом на недавнее заявление главы ФНПР, который заметил, что сегодняшний подход к определению прожиточного минимума удерживает людей в искусственной нищете. Господин Топилин по сути дела ответил господину Шмакову, что, пока они (правительство премьер-министра Дмитрия Медведева, — прим. ИА REGNUM ) находятся у власти, люди в РФ по-человечески жить не будут. И порукой этому вся государственная политика РФ».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Топилина, в 2019 году заработные платы работников бюджетных организаций будут повышаться. Так, зарплата бюджетников, о которых не шла речь в указах, будет проиндексирована с 1 октября на 4,3%.

«Никто не отменял требования по соотношению зарплат бюджетников из майских указов — врачей, учителей, социальных и научных работников — к средней по экономике в регионе. И мы жёстко следим за сохранением соотношения», — цитирует министра «Российская газета».

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