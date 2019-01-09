Чувашский завод холодильников может стать банкротом

Чебоксары, , 13:06 — REGNUM В Чувашии ПАО «Алатырский завод низкотемпературных холодильников», учредителем которого выступило минимущество республики, может стать банкротом. На прошедшем собрании кредиторы приняли решение об обращении в суд с ходатайством о признании должника банкротом и введении конкурсного производства, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Собрание кредиторов прошло в конце декабря 2018 года в Алатыре. В нём приняли участие следующие кредиторы с правом голоса: ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары», УФНС по Чувашии, АО «Завод «Электроприбор», ООО «Трансметалл-НН», ООО «Свияжская строительная компания», ООО «ЧП «Скорпион-ММ», ИП Казаков О.Н. На их долю приходится 92,1% общей задолженности, включённой в реестр. Кредиторы утвердили отчёт временного управляющего, а также приняли решение о дальнейшей процедуре банкротства: кредиторы решили обратиться в Арбитражный суд Чувашии с ходатайством о признании должника банкротом и введении конкурсного производства. Отметим, что в числе вариантов также были предложены финансовое оздоровление, введение внешнего наблюдения, заключение мирового соглашения между должником и кредиторов.

Кроме того, на собрании было принято решение не избирать комитет кредиторов и представителя собрания кредиторов.

Размер задолженности в документе не сообщается. Отметим, что в документе суда от 19 июля 2018 года сообщалось, что в ходе процедуры наблюдения судом рассмотрены и включены в реестр требований кредиторов завода требования 14 кредиторов в размере 26 288 401 рублей 66 копеек (без учета требований, не учитывающихся для целей определения числа голосов на собрании кредиторов).

Процедура наблюдения в отношении ПАО «Алатырский завод низкотемпературных холодильников» была введена определением Арбитражного суда Чувашии от 26 июля 2016. По данным ЕГРЮЛ, предприятие было зарегистрировано в 2002 году, среди учредителей указано министерство юстиции и имущественных отношений Чувашии с номинальной стоимостью доли в размере 60 686 рублей.

Напомним, в декабре 2018 года на совещании в правительстве Чувашии отмечали, что общий долг работодателей превысил 99 млн рублей. В том числе 13 млн долга по зарплате приходилось на «АЗНХ», который на предприятии обещали погасить до конца прошлого года.