В России наблюдается острый дефицит геологов — эксперт

Красноярск, , 13:06 — REGNUM Востребованность геологических профессий продолжит неуклонно расти, а в настоящее время в России наблюдается острый дефицит геологических кадров, заявил директор Института горного дела, геологии и геотехнологий Сибирского федерального университета Владимир Макаров. Об этом 9 января сообщает пресс-служба вуза.

«Ликвидировать этот разрыв в ближайшие 10−15 лет все вузы страны, готовящие геологические кадры, вряд ли смогут. Можно смело утверждать, что на рынке труда инженеры-геологи в ближайшие 15−20 лет будут одними из наиболее востребованных и высокооплачиваемых», — пояснил эксперт.

По его словам, особенно актуальной является подготовка геологов для Красноярского края, поскольку в регионе минерально-сырьевой сектор играет ведущую роль в экономике.

В вузе отметили, что в соответствии с итоговым дайджестом Центра занятости населения Красноярска, профессия геолога попала в список наиболее востребованных и, более того, стала самой высокооплачиваемой среди них. Так, средняя заработная плата геолога по краю составила 53 тысячи рублей в месяц.

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