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Оптимизм нефти в январе придадут переговоры КНР и США

Экономика

При этом драйвер — пролонгация договора в рамках ОПЕК+ пока не так актуален

Москва, 9 января 2019, 13:05 — REGNUM  Цены на нефть продолжают рост, начавшийся с начала 2019 года. В частности марка Brent подорожала на 10%. Технически коррекция может продолжиться с целью $63,80 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«Оптимизм на нефтяном рынке сейчас связан в большей мере с торговыми переговорами между Китаем и США, которые идут уже третий день на фоне признаков прогресса в решении вопросов, связанных с закупками КНР американской сельхозпродукции и энергоресурсов и расширения доступа США на китайские рынки», — пояснил эксперт.

В свою очередь, сегодня, 9 января, локальную поддержку котировка может оказать статистика от минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов. Повод для этого есть — данные от API накануне продемонстрировали снижение запасов нефти.

«При этом драйвер — пролонгация договора в рамках ОПЕК+ пока не так актуален. Первые результаты ограничений будут известны только в феврале 2019 года», — отметил Капустянский.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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