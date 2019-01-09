Правительство Индии: рост ВВП составит 7,2% в 2018-2019 годах

Нью-Дели, , 13:36 — REGNUM 7 января министерство статистики и выполнения программ Индии опубликовало прогнозы роста ВВП страны в 2018−19 году. Предполагаемый рост будет составлять 7,2%, в то время как в 2017−18 году этот показатель равнялся 6,7%.

Сообщается, что рост доходов на душу населения в 2018−19 году составит 6,1%, в то время как в прошлом году он достиг 5,4%.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», валовый национальный доход страны составит 167 триллиона рупий (2,38 триллиона долларов США).

В прошлом году этот показатель равнялся 148,49 триллиона рупий (примерно 2,12 триллиона долларов США).

Ожидается, что национальный доход Индии покажет рост в 12,5% в 2018−19 году.

Напомним, что в декабре 2018 года Резервный Банк Индии предсказывал рост ВВП страны на 7,4%.