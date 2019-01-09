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Энергетики увеличили мощность Саратовской ГЭС на 12 МВт

Экономика

На станции продолжается замена гидротурбин

Балаково, Саратовская область, 9 января 2019, 12:43 — REGNUM  Специалисты Саратовской ГЭС увеличили мощность генерирующего оборудования на 12 МВт. В настоящее время она составляет 1415 МВт, сообщает 9 января пресс-служба РусГидро.

Отмечается, что повышение мощности стало возможным в результате обновления двух гидротурбин.

«Результаты испытаний подтвердили возможность увеличения мощности каждого гидроагрегата на 10% — с 60 до 66 МВт», — говорится в сообщении.

В настоящее время на электростанции модернизированы все генераторы и полностью заменены 10 турбин из 24. В пресс-службе предприятия пояснили, что замена оборудования проводится в рамках реализации программы комплексной модернизации РусГидро.

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Гидроэнергетика
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