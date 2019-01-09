Госдума проголосовала против индексации пенсий работающим пенсионерам

Москва, , 12:45 — REGNUM Депутаты Госдумы проголосовали против трех законопроектов оппозиционных фракций, направленных на возврат индексации пенсий работающим пенсионерам, передает корреспондент ИА REGNUM 9 января.

Свои инициативы в нижнюю палату парламента внесли все три оппозиционные фракции в Госдуме. Так, депутаты фракции КПРФ предлагают просто восстановить индексацию пенсий работающим пенсионерам и соответствующим образом скорректировать размер страховой пенсии из-за изменения стоимости пенсионного коэффициента.

Депутаты фракции «Справедливая Россия» также предлагали вернуть индексацию размера фиксированной выплаты к страховой пенсии работающим пенсионерам и скорректировать размер такой пенсии. Но они также предлагали провести перерасчет размера страховых пенсий и выплатить недополученные суммы страховых пенсий за период с 1 января 2016 года по 1 января 2018 года.

В свою очередь фракция ЛДПР настаивала на том, чтобы не только вернуть индексацию пенсии работающим гражданам, но и пересмотреть с 1 июля размер страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней.

Депутаты рассматривали законопроекты как альтернативные, профильный комитет рекомендовал нижней палате отклонить инициативы и большинство его поддержало. В частности, парламентарии согласились с позицией правительства — в официальных отзывах на все три законопроекта отмечалось, что у работающих пенсионеров есть заработок, с помощью которого они могут компенсировать отсутствие индексации пенсий.

«Корректировка размера страховой пенсии и индексация фиксированной выплаты к страховой пенсии являются компенсацией инфляционных издержек. Работающие пенсионеры имеют в виде заработной платы источник дохода, позволяющий их покрывать», — отмечали в правительстве.

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