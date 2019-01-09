В Приангарье приступили к реализации первой «пятилетки»

Иркутск, , 12:40 — REGNUM С 1 января 2019 года в Иркутской области, где губернатором является коммунист Сергей Левченко, реальное воплощение получили такие понятия, как «госкомитет», «система госплана» и «пятилетка»: вступил в действие «Госплан социально-экономического развития Иркутской области на 2019−2023 годы». Подробности его разработки, рассмотренные сегодня, 9 января, на заседании госкомитета по планированию, сообщает пресс-служба главы региона.

Весь госплан разделён на шесть основных блоков, это: «Производство, инвестиции, наука и инновации», инфраструктурный блок, «Кадровая политика и развитие образования», «Социальная политика, развитие здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта», «Экология» и «Развитие туризма». Все эти блоки включены в специально разработанную геоинформационную систему (ГИС), которая станет глобальной динамической базой данных о регионе. В конечном итоге это даст возможность наглядного анализа и планирования взаимосвязанных точек роста каждой территории и позволит оценивать потенциал муниципалитетов, их нынешнее состояние, связь с другими территориями, проблемные места, отмечают в иркутском правительстве.

«Мы совместно подготовили документ, в котором четко обозначены общие для региона и отраслевые стратегические цели на перспективу пяти лет. Также прописаны мероприятия, которые необходимо реализовать для достижения соответствующих целей», — пояснил министр экономического развития Иркутской области Евгений Орачевский.

По его словам, стратегические цели пятилетнего госплана — рост экономики, бюджета и уровня жизни. В правительстве Приангарья надеются, что скоординированные действия региональной власти, муниципалитетов и бизнес-сообщества позволят правильно распределить существующие ресурсы и получить от них максимальную отдачу. Речь идёт о приоритетном развитии обрабатывающих отраслей промышленности, включая АПК.

Как уже сообщало ИА REGNUM, о воссоздании в Иркутской области системы госплана и начале первой пятилетки, в рамках которой будет развернута «большая стройка», повышены зарплаты бюджетникам, сдержан рост цен, снижены ипотечные ставки, повышено качество дорог и выращен миллион тонн зерна за счет освоения заброшенных земель, губернатор Сергей Левченко заявил в июле 2018 года. Тогда же он выступил против олигархов, отметив, что их должен контролировать народ.

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