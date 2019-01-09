По делу о банкротстве МУП в чувашском городе сосчитали долги перед бюджетом

Чебоксары, , 12:16 — REGNUM По делу о банкротстве одного из крупнейших предприятий в жилищно-коммунальном хозяйстве Новочебоксарска — МУП «УК в ЖКХ г. Новочебоксарска» — предъявлено требование мэрии города. В бюджет второго по величине города в Чувашии недополучено около 4 млн рублей. Требование на данную сумму выдвинуто в рамках банкротства предприятия, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Требование от управления имущественных и земельных отношений администрации Новочебоксарска было получено 5 января. Речь идёт о сумме в 3 901 155,7 рублей. Задолженность возникла за оказание услуг по начислению, сбору, взысканию и перечислению платы за жилое помещение (плата за наём) с 1 января 2014 года по 1 марта 2017 года.

Основанием для обращения стали агентский договор от 31 марта 2014 года и решение Арбитражного суда Чувашии от 23 октября 2017 года. В документе суда уточняется, что в 2014 году был заключен агентский договор, по условиям которого агент (МУП «УК в ЖКХ г. Новочебоксарска») обязался оказывать услуги по начислению, перерасчету, сбору, взысканию задолженности и перечислению в бюджет Новочебоксарска платы за наём муниципального жилья и по договорам социального найма, а также по ведению и сопровождению лицевых счетов нанимателей муниципального жилищного фонда. В октябре суд удовлетворил требование управления имущественных и земельных отношений мэрии Новочебоксарска о взыскании указанной выше суммы задолженности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 ноября 2018 года решением Арбитражного суда Чувашии МУП «УК в ЖКХ г. Новочебоксарска» было признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство. Ранее отмечалось, что в период наблюдения в реестр требований кредиторов должника включены требования кредиторов в общем размере 113 461 369 рублей 32 копейки.

Напомним, ранее Новочебоксарск сотрясали скандалы в связи с деятельностью управляющей компании «Новэк», которая обслуживала около половину жилищного фонда в городе. Вторым основным участником рынка являлось МУП «УК в ЖКХ г. Новочебоксарска». Частная компания ушла с рынка после череды уголовных дел на бывших руководителей УК.

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