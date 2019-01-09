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В Чечне начали 60 бизнес-проектов на деньги фонда из Арабских Эмиратов

Экономика

Фонд имени шейха Зайеда направил на них более 178 млн рублей

Грозный, 9 января 2019, 12:15 — REGNUM  Фонд «Халифа» имени шейха Зайеда из Арабских Эмиратов в 2018 году обеспечил финансирование 60 бизнес-проектов на территории Чечни. Общая стоимость проектов составляет более 178 млн рублей. При их реализации создано более 143 рабочих мест, пишет ИА «Грозный-информ».

По итогам 2018 года, которые приводит Фонд имени Шейха Зайеда на официальной странице в инстаграм, всего было подано 652 заявки. Из них рассмотрены 123 бизнес-плана. К финансированию одобрены 87 на общую сумму около 300 млн рублей.

Как отметили в фонде, деятельности организации дана положительная оценка главой и правительством Чечни. За сравнительно небольшой период функционирования модель финансирования, которая является уникальной в России с точки зрения шариатских требований, успешно оправдала себя.

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Как сообщалоИА REGNUM, Фонд имени шейха Зайеда аль Нахайана открылся в Чечне весной 2017 года. В 2018 году фонд заявлял о намерении профинансировать в течение года более 100 субъектов малого бизнеса в республике на общую сумму 500 млн рублей.

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