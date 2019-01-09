Около 130 км дорог отремонтировали в Дагестане в 2018 году

Махачкала, , 12:20 — REGNUM Около 90 км уличных дорог Махачкалы и 40 км дорожного покрытия на восьми подъездных автодорогах к городу было отремонтировано в 2018 году в рамках программы «Безопасные и качественные дороги». На эти цели было выделено более 1,5 млрд рублей: половина — из территориального дорожного фонда, остальная часть — из федерального бюджета, сообщили ИА REGNUM 9 января в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства Дагестана.

Напомним, реализация федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» рассчитана до 2025 года. Её основной целью являются приведение в нормативное состояние дорожной сети городских агломераций и сокращение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий. В 2017 году в рамках данной программы в Махачкале было отремонтировано 68 городских улиц.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что на реализацию в Дагестане вышеназванного федерального проекта на 2019 год будет направлено более 1,3 млрд рублей. Как и в 2018 году, средства на реконструкцию дорог в равной мере будут выделены из федерального и регионального бюджетов. Планируется довести до высоких стандартов качества 66,4 км дорожного покрытия: две дороги республиканского значения и 72 внутригородские улицы Махачкалы и близлежащих населённых пунктов.