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Индонезийские товары набирают популярность на северо-востоке КНР — СМИ

Экономика

Индонезия приняла участие в продовольственной выставке в Харбине

Харбин, Китай, 9 января 2019, 12:13 — REGNUM  Ряд индонезийских товаров получили известность в северо-восточном регионе Китая после того, как они были представлены на выставке продовольственных товаров в Харбине в январе 2019 года, сообщает Antaranews.

«Это хорошее начало года. Наши продукты становятся все более известными в Китае», — заявил посол Индонезии в КНР Джаухари Оратмангун.

По его словам, в кулуарах выставки также состоялся «международный продовольственный форум одного пояса — одного пути».

Напомним, в выставке продовольственных товаров, которая проходила 5−7 января 2019 года, приняли участие около 200 компаний из 16 стран Европы и Азии, включая Индонезию, Малайзию, Таиланд и Вьетнам.

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