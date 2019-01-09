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В 2018 году инвестиции в экономику Астаны превысили $2,6 млрд

Экономика

Доля частных инвестиций составила 90%

Астана, 9 января 2019, 11:30 — REGNUM  В 2018 году в экономику Астаны были привлечены инвестиции в размере 1 трлн тенге ($2,66 млрд), заявил аким (мэр) Астаны Бахыт Султанов, сообщили 9 января в пресс-службе акимата (администрации) города.

По словам мэра, доля частных инвестиций от общего объема составила 90%. В 2009 году этот показатель составлял менее 50%. Султанов добавил, что в 2018 году доля иностранных инвестиций составила около 25%.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 11 месяцев 2018 года объем инвестиций в основной капитал в Астане составил 854 млрд тенге ($2,24 млрд по курсу на 29 декабря), в том числе 197 млрд тенге ($517 млн по курсу на 29 декабря) внешних инвестиций.

Читайте ранее в этом сюжете: За 11 месяцев инвестиции в основной капитал в Астане превысили $2 млрд

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Экономика Казахстана
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