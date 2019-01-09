Министр трудовых ресурсов Индонезии сообщил о конкурентоспособности страны

Джакарта, , 11:35 — REGNUM Министр трудовых ресурсов Индонезии Ханиф Дакири заявил, что Индонезия должна продолжать повышать конкурентоспособность, которая может стать основной движущей силой экономического роста Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), сообщает Antaranews.

Согласно данным индекса мировой конкурентоспособности 2018 года, Индонезия заняла 47-е место из 135 стран.

«Конкурентоспособность страны улучшается, но этого недостаточно. Наши показатели должны приблизиться к показателям Сингапура, который занимает второе место, Малайзии, которая занимает 25-е место, Таиланда, который занимает 38-е место. Индонезия действительно может реализовать свой потенциал», — заявил министр.

По его словам, сектор труда должен способствовать повышению конкурентоспособности бизнеса, росту инвестиций, экономическому росту, созданию рабочих мест и улучшению общего благосостояния в Индонезии.

Издание отмечает, что в настоящее время сектор занятости сталкивается с проблемами как на глобальном, так и на национальном уровне. Основной проблемой является низкий уровень образования. 57,46% рабочей силы имеют только школьное образование.

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что рост мировой экономики в 2019 году будет находится в диапазоне 3,7%. Экономический рост развивающихся стран в 2019 году составит около 4,7%.

Ханиф Дакири заявил, что экономический рост в странах АСЕАН, по прогнозам, будет еще выше, и составит 5,2%. Между тем, экономический рост развитых стран останется на уровне 2,1%.

«Это означает, что в настоящее время и в будущем АСЕАН, включая Индонезию, будет двигателем роста мировой экономики. Поэтому всем нам необходимо с оптимизмом смотреть в будущее нашей страны», — отметил министр трудовых ресурсов Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что экономический рост в стране в 2018 году составил 5,17%.

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