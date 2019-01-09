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Граждане РФ за год оплатили 66 млрд рублей налогов онлайн

Экономика

Совершено 26 млн операций

Москва, 9 января 2019, 11:13 — REGNUM  Жители России за 2018 год заплатили 66 млрд рублей налогов и сборов через сайт Федеральной налоговой службы. В режиме онлайн за год граждане РФ совершив 26 млн операций, сообщили в ФНС.

В ФНС отметили, что у налогоплательщиков есть возможность оплатить налоги онлайн через 42 банка (в частности, через Сбербанк, Газпромбанк, Альфа-Банк, Промсвязьбанка, Тинькофф Банка и т. д).

Также в 2018 году запущен пилотный проект, позволяющий физлицам оплачивать имущественные налоги через «Личный кабинет налогоплательщика» с помощью банковской карты.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России с 1 января 2019 года вступил в силу закон, предоставляющий возможности оплатить все налоги и платежи через многофункциональные центры предоставления госуслуг (МФЦ).

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