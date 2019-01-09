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В Южной Корее повысят цены на фармацевтические препараты — СМИ

Экономика

В среднем цены возрастут на 11-20%

Сеул, 9 января 2019, 11:11 — REGNUM  В Южной Кореи с начала 2019 г. выросли закупочные цены на фармацевтические препараты. Об этом сообщает телеканал YTN.

Согласно фармацевтической компании Dong Wha Pharmaceuticals Co., с января месяца компания повысила закупочную цену на свою продукцию для аптек Fucidin на 11−15%.

Ожидается, что с повышением закупочных цен на фармацевтические препараты, вырастут и цены в розницу.

Представители фармацевтических компаний объяснили, что намерены повысить цены на свою продукцию в связи с увеличением закупочной цены и стоимости вспомогательного материала.

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Фармацевтика и фармакология
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