В Южной Корее повысят цены на фармацевтические препараты — СМИ

Сеул, , 11:11 — REGNUM В Южной Кореи с начала 2019 г. выросли закупочные цены на фармацевтические препараты. Об этом сообщает телеканал YTN.

Согласно фармацевтической компании Dong Wha Pharmaceuticals Co., с января месяца компания повысила закупочную цену на свою продукцию для аптек Fucidin на 11−15%.

Ожидается, что с повышением закупочных цен на фармацевтические препараты, вырастут и цены в розницу.

Представители фармацевтических компаний объяснили, что намерены повысить цены на свою продукцию в связи с увеличением закупочной цены и стоимости вспомогательного материала.