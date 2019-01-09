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В Ярославле внесли проект закона о штрафах за нарушение платной парковки

Экономика

Депутаты не против

В Ярославле внесли проект закона о штрафах за нарушение платной парковки
Ярославль

Ярославль, 9 января 2019, 10:57 — REGNUM  За нарушение правил платной парковки в Ярославле будут штрафовать на 1,5 тысячи рублей. Это предполагает проект закона, внесенного в Ярославскую областную думу, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Проект внес муниципалитет Ярославля. Как сообщают источники в облдуме, на этот раз депутаты не будут возражать против принятия закона. Очередная попытка городских властей ввести платные парковки в центре города согласована с правительством области.

Предыдущая попытка мэрии Ярославля в 2016 году была заблокирована как раз облдумой, которая отказалась вводить штрафы, без которых система не может работать. Ранее городские власти заявляли, что считают предпочтительным вариант концессии.

Читайте ранее в этом сюжете: Платные парковки в Ярославле — кнут без пряника

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Платные парковки
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