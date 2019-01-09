В Госдуме прогнозируют повторное рассмотрение санкций против РФ сенатом

Москва, , 10:43 — REGNUM Блокировку сенатом внесенного президентом США Дональдом Трампом закона о санкциях против Сирии, затрагивающего Россию, Иран и другие страны, сотрудничающие с Дамаском, необходимо рассматривать исключительно как отражение конфликта парламента с президентом. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 января, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

«Скорее всего американский парламент вернется к рассмотрению данного законопроекта и русофобское лобби приложит усилия, чтобы продавить его принятие», — рассуждает парламентарий.

Внутриполитическое противостояние в США нарастает, о чем свидетельствует углубление конфликта главы государства с парламентом, указал депутат.

«Две ветви власти не могут договориться по миграционному вопросу и прекратить паралич работы правительства. Это создает серьезные проблемы внутри страны и оказывает негативное влияние на внешнеполитические действия США», — также отметил Железняк.

Трамп подталкивает ситуацию к введению чрезвычайного положения на границе с Мексикой, чтобы развязать себе руки и получить необходимые средства на строительство заградительной стены, добавил он.

Документ, заблокированный сенаторами, предлагает закрепить в форме закона различные санкции против Сирии, действующие на основании указов президента США, которые глава государства не сможет отменить без одобрения конгресса.

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