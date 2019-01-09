ОСАГО: введены 58 категорий по возрасту и стажу вождения

Москва, , 10:27 — REGNUM В России с 9 января вступило в силу указание Центробанка РФ о расширении тарифного коридора ОСАГО. Согласно новым правилам, система коэффициентов «возраст-стаж» отныне будет разделяться вместо четырех на 58 категорий.

Ставки базового тарифа для легковых автомобилей, принадлежащих физлицам теперь исчисляются в пределах от 2746 до 4942 рублей, тогда как ранее диапазон составлял от 3432 до 4118 рублей. Для легковых автомобилей юрлиц снижение составило 5,7%, новый диапазон — от 2058 до 2911 рублей. Для водителей такси тарифный коридор расширен в обе стороны, до 4110—7399 рублей.

Следует отметить, что новые правила предусматривают введение 58 категорий в зависимости от возраста и стажа вождения. Для водителей возрастом от 59 лет со стажем от шести лет коэффициент снижен до 0,93, что равно скидке в 7%. Для молодых автолюбителей в возрасте от 16 лет до 21 года максимальный коэффициент вырос почти в два раза — до 1,87.

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