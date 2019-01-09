В Оренбуржье через госграницу не пропустили 673 тонны опасной продукции

Оренбург, , 10:05 — REGNUM На российско-казахстанском участке границы Оренбургской области в 2018 году пресечено 98 незаконных попыток ввоза на территорию России и вывоза в Казахстан животноводческих грузов. Причиной изъятия партий продовольствия стало отсутствие ветеринарных сопроводительных документов, а также маркировок от производителя, предусмотренных техническими регламентами Таможенного союза. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Управлении Россельхознадзора по региону.

По данным ведомства, в результате надзорной деятельности к обороту на территории России не допущено 673 тонны некачественной и опасной животноводческой продукции, 633 головы крупного и малого рогатого скота, птицы и лошадей, а также 290 тыс. штук яйца и пчелопакетов. Без сопроводительных документов и маркировки такая продукция представляет инфекционную угрозу.

Значительная часть грузов возращена отправителям. Пришлось уничтожить 123,2 тонны недоброкачественной продукции и 25 голов крупного рогатого скота.