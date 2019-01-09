Среда, 9 Января 2019 года
09:24:05 МСК

Мэрия Екатеринбурга ищет подрядчика на отлов собак

Экономика

Из областного бюджета на эти цели выделяют почти 31 млн рублей

Екатеринбург, 9 января 2019, 09:23 — REGNUM  В Екатеринбурге администрация города ищет подрядчика на отлов и содержание бездомных животных. Из областного бюджета на эти нужды готовы выделить 30 890 500 рублей.

Информация о конкурсе размещена на портале госзакупок. Приём заявок начался 29 декабря и завершится 18 января.

Отметим, на сегодняшний день отловом и содержанием безнадзорных животных занимается муниципальное предприятие «Спецавтобаза». С 1 января оно является одним из трёх операторов Свердловской области по работе с твёрдыми бытовыми отходами.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Проблема бездомных животных и попытки ее решения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить