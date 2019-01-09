Мэрия Екатеринбурга ищет подрядчика на отлов собак

Екатеринбург, , 09:23 — REGNUM В Екатеринбурге администрация города ищет подрядчика на отлов и содержание бездомных животных. Из областного бюджета на эти нужды готовы выделить 30 890 500 рублей.

Информация о конкурсе размещена на портале госзакупок. Приём заявок начался 29 декабря и завершится 18 января.

Отметим, на сегодняшний день отловом и содержанием безнадзорных животных занимается муниципальное предприятие «Спецавтобаза». С 1 января оно является одним из трёх операторов Свердловской области по работе с твёрдыми бытовыми отходами.