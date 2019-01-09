Правительственная аренда: офисы для министерств за 3,7 млрд рублей

Москва, , 09:03 — REGNUM Из федерального бюджета в 2019 году на аренду помещений правительственного комплекса в деловом центре «Москва-Сити» для федеральных органов власти, а также машиноместа для служебного транспорта потратят свыше 3,77 млрд рублей. Соответствующий контракт Министерство экономического развития РФ подписало с правительственным АО «Дом.рф». Документ был обнародован в базе госзакупок в период новогодних каникул — вечером 30 декабря 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Речь идёт о помещениях, расположенных в башне №2 (строение 2) по Пресненской набережной, 10, которая находится на территории Московского международного делового центра «Москва-Сити». Также в стоимость услуги, которую оценили в 3 776 256 523,89 рубля, входят и машиноместа для служебного транспорта. Срок аренды составит 325 дней, то есть в день аренда в среднем обойдётся бюджету страны в 11,619 млн рублей.

Охрану этого же здания в 2019 году министерство оценило в 100 333 400 рублей. Контракт подписан с ФГУП «Охрана» Росгвардии (Управление по г. Москве и Московской области Центра охрана объектов промышленности) — единственным поставщиком услуги.

Ещё 1 324 821 300 рублей потратят на услуги по предоставлению информационно-технологических сервисов.

Напомним, 4 января 2019 года стало известно, что в текущем году центральные аппараты ряда министерств и федеральных ведомств переедут в новые помещения здания правительственного комплекса в «Москва-Сити». Власти объяснили данный шаг необходимостью оптимизировать затраты на содержание, повышением качества выполнения государственных функций. Переехать в новые помещения должны центральные аппараты четырёх ведомств, в числе которых — Ростуризм, Росимущество, Росаакредитация и Росстандарт, и аппараты трёх министерств, включая то, которое заключило контракт с АО «Дом.рф».

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