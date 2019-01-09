Чечня делает ставку на создание горнолыжных курортов

Грозный, , 08:36 — REGNUM В «семье» горнолыжных курортов Чечни ожидается прибавление. К открывшемуся в 2018 году всесезонному туркластеру «Ведучи» добавится еще один горнолыжный курорт — «Кезеной-Ам». Его открытие уже готовится, сообщил на своей странице в инстаграм первый заместитель министра по делам Северного Кавказа Одес Байсултанов.

По его словам, с момента демонстрации этого проекта главе Чечни Рамзану Кадырову прошло менее четырёх месяцев. А уже совсем скоро состоится открытие курорта. По мнению Байсултанова, «Кезеной-Ам» станет новым семейным курортом, который будет пользоваться популярностью не только у жителей республики, но и у ее гостей.

«Это ещё один пример того, что в Чечне работают быстро и на результат. Особенно, когда дело касается здорового образа жизни людей, создания дополнительных возможностей увлекательно провести время с семьёй на свежем воздухе», — написал замминистра.

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Напомним, в сентябре 2018 года глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что на базе туристического центра «Кезеной-Ам» будет создан еще один горнолыжный курорт, который вместе с уже открытым всесезонным туркластером «Ведучи» составит единую обширную зону горнолыжного катания. По мнению генерального директора АО «Курорты Северного Кавказа» Хасана Тимижева, в будущем эти два курорта смогут составить конкуренцию самым знаменитым лыжным трассам и курортам французских Альп.

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