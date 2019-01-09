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Граждане Уганды обеспокоены огромным государственным долгом

Экономика

Государственный долг Уганды составляет 41% от ВВП страны, граждане опасаются стагнации экономики

Кампала, 9 января 2019, 08:37 — REGNUM  В Министерство финансов Уганды сообщили, что государственный долг страны составляет 41% от ВВП. Граждане обеспокоены тем, что долг приведет к стагнации экономики, сообщает Deutsche Well Swahili.

В Министерстве финансов заявили, что страна продолжит брать займы на проекты по развитию инфраструктуры, созданию рабочих мест и улучшению инвестиционной среды. Министр финансов Матиа Касайджа отметил, что увеличение государственного долга неизбежно для развивающейся страны.

Однако экономисты сомневаются в способности Уганды справиться с такой долговой нагрузкой. Граждане заявляют, что новые иностранные займы приносят только экономические проблемы, а не способствуют росту экономики.

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