«Обладает признаками подозрительности»: ВЭБ в деле завода каучука из Казани

Казань, , 07:55 — REGNUM Арбитражный суд Татарии удовлетворил иск кредитора старейшего химпредприятия Татарии — АО «Казанский завод синтетического каучука», которое через экс-председателя правления Евгению Даутову аффилировано с обанкроченным в сентябре 2017 года банком «Спурт». Завод, пострадавший от участия в реализации амбициозного проекта, и попавший под внешнее управление, должен будет выплатить истцу более 59 млн рублей. Внешэкономбанк, как третье лицо, в суде заявлял «о наличии сомнений в реальности наличия хозяйственных операций между участниками спора», указывая на аффилированность сторон и тот факт, что «на момент приобретения векселя у ответчика имелись признаки несостоятельности». Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, на базе АО «Казанский завод синтетического каучука» в 2010 году было создано «дочернее» АО «КЗСК-Силикон», крупнейшим акционером которого является правительство РФ. «Дочка» выступила оператором проекта по созданию производства метилхлорсиланов, финансирование которого большей частью взял на себя ВЭБ, но из-за разногласий по стоимости выплата кредита прекратилась, что стало причиной накопления долгов перед подрядчиками. Одна из компаний обратилась в суд, потребовав банкротства АО «КЗСК-Силикон», которое на сегодня находится на этапе конкурсного производства. «Материнская компания», входящая в реестр стратегических предприятий России, банкротом не признана, но находится на одном из этапов несостоятельности — внешнем управлении. Долги АО «КЗСК-Силикон», поручительство по которым и стало причиной проблем у завода, изъявило желание выплатить ООО «СК Балкыш». Вопрос пока в стадии решения.

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Задолженность завода перед кредиторами на сегодня превышает 3,279 млрд рублей. Помимо этого, отдельным иском малое предприятие, находящееся в стадии ликвидации, ООО «Айрус» взыскало с КЗСК 56 862 400 рублей вексельного долга, 2 462 609 рублей 28 копеек процентов, 200 000 рублей расходов по государственной пошлине. Исполнительный лист пока не выдан, так как решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано. Спор, длящийся больше года, и после отмены первоначального вердикта о заключении мирового соглашения, возвращённый на пересмотр, закончился не в пользу казанского завода.

ВЭБ, участвовавший в деле третьим лицом, настаивал на том, что истец и ответчик являются аффилированными лицами, но не смог доказать этого в суде. Кассационная инстанция, отменяя определение суда об утверждении мирового соглашения, указала на необходимость проверить доводы Внешэкономбанка о том, что подписанное сторонами по делу и утверждённое судом первой инстанции мировое соглашение «обладает признаками подозрительности, поскольку подписано между аффилированными лицами и при наличии злоупотребления правом со стороны лиц, подписавших мировое соглашение».

"В отзыве на исковое заявление третье лицо (государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности») просит в иске отказать, указав на обстоятельства, свидетельствующие о наличии сомнений в реальности наличия хозяйственных операций между участниками спора, считает, что векселедатель и первый векселедержатель являются аффиллированными лицами. Также указал, что на момент приобретения векселя у ответчика имелись признаки несостоятельности», — отмечалось в материалах дела с уточнением, что третьим лицом «не доказан факт недобросовестности общества при предъявлении спорного векселя к оплате, а также исполнения должником вексельного обязательства в сумме 56 862 400 рублей».

Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок.