Население Украины ждёт очередное повышение цен на газ

Киев, , 07:33 — REGNUM Уже с 2020 года цены на газ для населения на Украине будут соответствовать рыночным. Об этом говорится в тексте меморандума об экономической и финансовой политике в рамках новой программы Международного валютного фонда (МВФ) на 2018−2020 годы, опубликованной на сайте министерства финансов Украины.

Читайте также: МВФ поможет Украине кредитом на $3,9 млрд

Украина получила новый транш от МВФ

Следующее повышение цен граждан Украины ждёт с 1 мая 2019 года. Согласно принятому правительством страны постановлению, стоимость газа вырастет на 15%. Как отмечено в документе, изменение тарифов направлено на улучшение функционирования газового рынка Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о повышении цены на газ для населения страны на 23,5% (до $307 за 1 тыс. кубометров) с 1 ноября прошлого года в рамках договоренностей и требований МВФ. Новая цена составила 8,5 тысячи гривен (305 долларов) за тысячу кубометров.

Ранее по теме: МВФ опубликовал план дальнейшего сотрудничества с Украиной

Напомним, в декабре совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) одобрил выдачу Украине кредита на сумму 3,9 млрд долларов. Первый транш в размере 1,4 млрд долларов поступил в страну уже несколько дней спустя. Новая программа поддержки экономической политики stand-by (SBA) открыта на 14 месяцев. Это десятая программа МВФ для Украины.

Читайте ранее в этом сюжете: Новое соглашение Украины и МВФ: «Долговая удавка и крах экономики»